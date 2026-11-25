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उर्सला में हड्डी की ओटी में रोजाना औसत 10 से 15 सर्जरी की जाती हैं। इसमें घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण की चार से पांच सर्जरी होती हैं। डॉक्टरों के अनुसार आधुनिक आर्थोपेडिक सर्जरी में सी-आर्म मशीन की भूमिका रीढ़ की हड्डी जैसी होती है। यह एक प्रकार की मोबाइल एक्स-रे इमेजिंग मशीन है जो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों को हड्डियों और जोड़ों की लाइव तस्वीर स्क्रीन पर दिखाती है।इसकी मदद से बिना बड़ा चीरा लगाए सटीक जगह पर प्लेट, रॉड या कृत्रिम जोड़ (इम्प्लांट) फिट किए जाते हैं। अभी तक न तो मशीन को ठीक कराने के लिए इंजीनियरों की टीम को सक्रिय किया गया है और न ही मरीजों के इलाज के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि मशीन को ठीक कराने के लिए बात की जा रही है। एक से दो दिन में मशीन ठीक हो जाएगी। एमआरआई मशीन भी एक दो दिन में ठीक हो जाएगी।