विज्ञापन

ग्वालटोली थानान्तर्गत मछली का हाता निवासी जमीला बानो की बेटी सिमरन ने चुन्नीगंज बिसाती कब्रिस्तान निवासी फैजान से निकाह किया था। फैजान किसी मुकदमे में जेल चला गया। सिमरन घर पर थी तभी 15 जून 2023 को देवर रेहान उर्फ चिपड़ा ने भाभी से बदसलूकी की। विरोध करने पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी थी। कर्नलगंज थाने में रेहान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कब्रिस्तान की सटी दीवार के पास हमराज सिंह का मकान है। कोर्ट में उसने रेहान के खिलाफ गवाही दी थी। (संवाद)