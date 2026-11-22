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कानपुर। महाराजपुर के सरसौल स्थित नवोदयनगर की बनास डेयरी में शनिवार को 18 फीट ऊंची छत से गिरकर सुपरवाइजर विजेंद्र पथु जी उनेचा (47) की मौत हो गई। वह गुजरात के बनासकांठा के उनेचा वास वाडा कांकरेज के रहने वाले थे। दोपहर को सिरदर्द की शिकायत करने के बाद वह छत पर बने कमरे में सोने चले गए थे। करीब तीन बजे साथी कर्मचारी ने उन्हें नीचे टिनशेड वाले हॉल में लहूलुहान हालत में पड़ा देखा। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने सिर में लोहे के एंगल से गंभीर चोट लगने की पुष्टि की। पुलिस हादसे के साथ आत्महत्या के बिंदु पर भी जांच कर रही है। विजेंद्र के दो बेटे और बेटी हैं। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह के अनुसार परिजन को सूचना दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। संवाद