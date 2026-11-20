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क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने सभी 52 विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर तक अभियान की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 22 से 24 नवंबर तक चलने वाले विशेष अभियान में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक पात्र नए मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए कार्यकर्ता घर-घर संपर्क करें। बैठक में क्षेत्रीय महामंत्री आदित्य त्रिवेदी, अनूप अवस्थी, पवन प्रताप सिंह, वीरेंद्र तिवारी, रीता कठेरिया, पंकज गुप्ता, संजय विश्वकर्मा और ऋषभ शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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कानपुर। भाजपा ने विशेष मतदाता जोड़ो अभियान के लिए संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की सभी 52 विधानसभा सीटों पर अभियान को प्रभावी बनाने के लिए गुरुवार को क्षेत्रीय कार्यालय में मॉनिटरिंग टोली की बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं को घर-घर पहुंचकर नए मतदाताओं को जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। झारखंड के संगठन मंत्री पवन कुमार साय ने कहा कि बूथ की मजबूती ही संगठन की असली ताकत है। अभियान को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करना होगा।