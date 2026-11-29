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अमरौधा। कानपुर-झांसी हाईवे पर यमुना पुल पार करने के बाद दौलतपुर की ओर जाते समय बाइक सवार युवक खड़े डंपर से टकरा गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजपुर थाना क्षेत्र के खोजारामपुर निवासी सर्वेश कुमार (25) दौलतपुर में अपनी ससुराल में शादी समारोह में शामिल होने आया था। वह कालपी से लौट रहा था, तभी हादसा हो गया। सूचना पर पहुंचे ससुर भारत सिंह उसे सीएचसी पुखरायां ले गए, जहां डॉक्टर राजवीर सिंह ने मृत घोषित कर दिया। भोगनीपुर थानाध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी परिजन को दी गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। संवाद