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राजपुर बाघपुर निवासी बलवीर सिंह सेंगर ने बताया कि वह चकरपुर मंडी कानपुर में एक आढ़त पर मुनीम का काम करते हैं। प्रतिदिन की भांति वह बाइक से गांव आ रहे थे। शेखुपुर तिराहे पर पर पहुंचे ही थे कि पीछे से बिना नंबर की बाइक सवार तीन लुटेरों ने चलती हुई बाइक में मुनीम को धक्का देकर मार्ग पर गिरा दिया। वह जब तक कुछ समझ पाते तब तक बदमाशों ने उनके साथ मारपीट कर जेब में पड़े 1500 रुपये व मोबाइल छीन लिया और भाग निकले। उन्होंने राहगीर से फोन मांग कर डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी।मौके पर आई पुलिस ने घटना को लेकर छानबीन की है। बता दें कि दोपहर को बाइक सवार बदमाश खेतों में काम कर रही वृद्धा जयदेवी के कानों से बाले नोच ले गए थे। इससे पहले बुधवार दोपहर को रिश्तेदार के यहां शादी में शामिल होने के लिए बाइक से जा रहे रसूलाबाद थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी अरविंद व उनकी पत्नी सोनी से बदमाशों ने बाली नोंच लिए थे। अतिरिक्त निरीक्षक अच्छेलाल पाल ने बताया कि आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ आरोपियों की तलाश में टीमें लगी हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटनाओं का खुलासा किया जाएगा।