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कानपुर देहात। अकबरपुर के संजय नगर निवासी अरविंद यादव की पत्नी सीमा यादव ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार को वह बेटी के साथ स्कूटी से मोहम्मदपुर निवासी रिश्तेदार के यहां आयोजित भंडारे में गईं। हाईवे पर मावर स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचने पर पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाश उनके गले में पड़ी जंजीर छीन कर झांसी की ओर भाग निकले। इसपर उन्होंने तुरंत डायल 112 पर घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी गुरेंद्र प्रताप ने पीड़िता से पूछताछ के साथ घटना को लेकर छानबीन शुरू की है। भोगनीपुर थानाध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना को लेकर जांच की जा रही है। महिला की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।