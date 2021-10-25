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कानपुर। रावतपुर स्थित गेस्ट हाउस में गोदभराई के बाद गहनों से भरा बैग चोरी हो गया। रावतपुर के सैयदनगर निवासी राजकुमार शनिवार दोपहर करीब 12:40 बजे केशवपुरम स्थित रिचा गेस्ट हाउस से बेटी दामिनी की गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न कराकर घर लौटे। गाड़ी से सामान उतारकर घर के अंदर रखा जा रहा था। इसी बीच किसी ने गहनों से भरा बैग चोरी कर लिया। परिवार के लोगों ने आसपास काफी तलाश की लेकिन सफलता नहीं मिली। बैग में सोने की एक चेन, एक हार, दो सोने की अंगूठियां, कान के बुंदे, दो जोड़ी पायल और दो जोड़ी बिछिया थीं। रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। (संवाद)