औरैया: पुलिस महकमे में फेरबदल, सात थानों को मिले नए प्रभारी निरीक्षक, 16 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले
Auraiya News: औरैया पुलिस महकमे में प्रशासनिक कामकाज और कानून-व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए 16 निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत सात थानों में नए प्रभारी निरीक्षकों की तैनाती के साथ ही सर्विलांस, स्वाट, वीआईपी और चुनाव सेल में भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
विस्तार
औरैया पुलिस महकमे में प्रशासनिक कामकाज और कानून-व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए 16 निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। जारी सूची के तहत अधिकतर अधिकारियों को पुलिस लाइन से विभिन्न थानों व विशेष प्रकोष्ठों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जारी आदेश के मुताबिक बिधूना थाने में निरीक्षक यशवन्त सिंह को प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। दिबियापुर थाने की कमान निरीक्षक विक्रम सिंह चौहान को सौंपी गई है। अछल्दा (एएचटी) थाने में निरीक्षक रीना गौतम को प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है।
इनके कार्यक्षेत्रों में भी बदलाव
वहीं, बेला थाने का प्रभारी निरीक्षक निरीक्षक राजेश गौतम (प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटी से) को बनाया गया है। इसके अलावा कुदरकोट थाने में निरीक्षक अनिल कुमार, सहायल थाने में निरीक्षक चन्द्रप्रकाश तिवारी और फफूंद थाने में निरीक्षक संजय कुमार शुक्ल को प्रभारी निरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है।
विशेष सेल व शाखाओं में भी बदलाव
विभिन्न शाखाओं और विशेष प्रकोष्ठों में भी नई तैनातियां की गई हैं। निरीक्षक प्रवीन कुमार को प्रभारी सर्विलांस सेल और निरीक्षक उपेन्द्र सिंह को प्रभारी वीआईपी सेल बनाया गया है। वहीं निरीक्षक विनोद कुमार को अपराध शाखा तथा निरीक्षक आदेश चंद्र को प्रभारी डीसीआरबी की जिम्मेदारी मिली है।
सुनील कुमार को प्रभारी चुनाव सेल की कमान दी गई
विशेष जांच प्रकोष्ठ, नारकोटिक्स और गुमशुदा सेल का जिम्मा निरीक्षक अब्दुल कलाम को सौंपा गया है। निरीक्षक कृष्णा लाल पटेल को वाचक पुलिस अधीक्षक और निरीक्षक सुनील कुमार को प्रभारी चुनाव सेल की कमान दी गई है।
स्वाट टीम व आईजीआरएस का जिम्मा भी बदला
उपनिरीक्षक समित चौधरी (प्रभारी सर्विलांस सेल से) को प्रभारी स्वाट टीम बनाया गया है। वहीं, उपनिरीक्षक गंगादास गौतम (थानाध्यक्ष ऐरवाकटरा से) का वाचक पुलिस अधीक्षक के पद पर किया गया। पूर्व स्थानांतरण निरस्त करते हुए उन्हें प्रभारी आईजीआरएस शाखा तैनात किया गया है।