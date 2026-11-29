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आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर हुई सीधी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण सिविल लाइंस स्थित अस्पताल में हो रहा है। मेडिकल बोर्ड में केपीएम अस्पताल के दो और उर्सला अस्पताल के एक डॉक्टर शामिल हैं। दावा है कि अभ्यर्थियों से पास होने के एवज में मोटी रकम वसूली जा रही है। वसूली डॉक्टरों के एजेंट ही कर रहे हैं। पुलिस को पता चला है कि पहले दिन अधिकतर लोगों को रकम लेकर ही पास किया गया। डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि उनके पास कोई तहरीर नहीं आई है। किसी की गिरफ्तारी भी नहीं की गई है, न ही कोई हिरासत में है। कुछ लोगों से पूछताछ की गई है। बिना ठोस साक्ष्यों के कुछ भी कहना मुश्किल है।एलआईयू अपनी रिपोर्ट में बता चुकी है भर्ती का खेलएलआईयू ने कुछ माह पहले शहर के चार प्रमुख सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट अधिकारियों को पेश की थी। इनमें भर्तियों में होने वाले मेडिकल परीक्षण के नाम पर हो रहे खेल को बिंदुवार बताया गया था। 15 अक्तूबर को होमगार्ड भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों ने उर्सला के ईएनटी सर्जन डॉ. प्रवीन कुमार, डॉ. महेश कुमार, घाटमपुर सीएचसी के डॉ. देवेंद्र सिंह राजपूत और कार चालक अजीत पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। उस मामले में पुलिस ने डॉ. प्रवीन, डॉ. महेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जबकि ड्राइवर अजीत को जमानत मिल गई थी।, जबकि डॉ. देवेंद्र को साक्ष्यों के अभाव में छोड़ दिया गया था। अब आरक्षी अभ्यर्थियों ने पास करने के एवज में डॉक्टरों पर वसूली का आरोप लगाया है, पर किसी ने लिखित शिकायत नहीं की है।शकानपुर। होमगार्ड भर्ती में रुपये लेकर मेडिकल परीक्षण के आरोप में दो डॉक्टरों के जेल जाने के बाद अब आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती में वसूली का मामला सामने आया, पर स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच कराने के बजाय लीपापोती की कोशिश कर रहा है। उधर, शासन ने इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है। इस संबंध में अपर निदेशक डॉ. रेनू पंत का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।26 नवंबर को एक अभ्यर्थी ने उर्सला और केपीएम के डॉक्टरों के नाम पर चार लाख रुपये वसूले जाने का गंभीर आरोप लगाया था। आरोप है कि डॉक्टरों,बाबुओं और पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से यह खेल चलता है।