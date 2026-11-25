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राष्ट्रीय आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक गुणवंत सिंह कोठारी और मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष राजकुमार लोहिया, सचिव अरविंद दीक्षित, संजीव दीक्षित ने मंगलवार को बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में पत्रकारों को मेले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी तक 126 संस्थाओं ने पंजीयन कराया है। मेले में प्रतिदिन आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शृंखला होगी। मेले में संत-महात्माओं, आध्यात्मिक विभूतियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा।मेले के कार्यक्रम26 नवंबर को वृक्ष-गो-तुलसी वंदन से मेले का शुभारंभ। मुख्य अतिथि स्वामीनाथन गुरुमूर्ति। सायं 4 बजे सेवा प्रदर्शनी का शुभारंभ और गंगा अवतरणम् आरती। अनामिका जैन अंबर काव्य पाठ।27 नवंबर को कन्या वंदन, श्रीमद्भगवद्गीता संगोष्ठी और भजन संध्या। सायं 4 बजे मेला उद्घाटन दत्तात्रेय होसबोले करेंगे। कन्हैया मित्तल की भजन संध्या होगी।28 नवंबर को आचार्य वंदन, हिंदू समागम और सांस्कृतिक कुंभ। हनुमान अंश फिल्म के कलाकार हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। भजन जैमिंग29 नवंबर को मातृ-पितृ वंदन में गुणवंत कोठारी और विराट हिंदू सम्मेलन में मुख्य वक्ता अशोक बेरी शामिल होंगे।30 नवंबर को परमवीर वंदन, पुरस्कार वितरण और समापन समारोह।