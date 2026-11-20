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रेलबाजार निवासी एमएससी छात्रा की 29 दिसंबर 2021 को सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। छात्रा का शव सीओडी पुल के पास मिला था। पुलिस ने दो सिपाही पुत्रों सोमनाथ गौतम व सत्यम मौर्या के अलावा रावेंद्र विश्वकर्मा उर्फ रवि के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी थी। तीनों के खिलाफ लूटपाट, गैंगरेप व हत्या के आरोप में मुकदमा चल रहा है। बृहस्पतिवार को बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में एक आरटीआई से मांगी गई सूचना दाखिल की। इसमें कॉलेज की ओर से बताया गया है कि 29 दिसंबर 2021 को काॅलेज में लैपटाॅप वितरण कार्यक्रम नहीं था। तीन जनवरी 2022 को विश्वविद्यालय में और पांच जनवरी को डीएवी कॉलेज में स्मार्टफोन व टेबलेट बांटे गए थे। स्नातक छात्रों को स्मार्टफोन व परास्नातक छात्रों को टैबलेट बांटे जाते हैं। अभियोजन ने घटना के दिन छात्रा की ओर से लैपटॉप वितरण की तारीख पता लगाने के लिए घर से कॉलेज जाने की बात कही है। इस सूचना के माध्यम से बचाव पक्ष ने यह साबित करने की कोशिश की कि कॉलेज में लैपटॉप वितरण होना ही नहीं था। दोनों पक्षों की गवाही पहले ही पूरी हो चुकी थी आखिरी साक्ष्य दाखिल करने के बाद कोर्ट ने अंतिम बहस के लिए 27 नवंबर की तारीख तय कर दी।

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कानपुर। एमएससी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में बचाव पक्ष ने डीएवी कॉलेज से आरटीआई से मांगे गए सवालों के जवाब दाखिल कर दिए हैं। कोर्ट ने अंतिम बहस के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है।