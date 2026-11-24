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कानपुर। पटकापुर के राधिका अपार्टमेंट में आग लगने से दो लोगों की मौत के बाद अब केडीए ने शहर के अपार्टमेंट और निर्माणाधीन इमारतों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक की ओर से गठित पांच सदस्यीय कमेटी ने सोमवार को पहली बैठक कर जांच की रूपरेखा तय की। बैठक में तय हुआ कि सबसे पहले पटकापुर और आसपास के इलाकों में बने अपार्टमेंट को चिह्नित कर उनके निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों की पड़ताल की जाएगी। कमेटी का विशेष फोकस उन अपार्टमेंट पर रहेगा, जहां संकरी गलियों के कारण दमकल की गाड़ियों का पहुंचना मुश्किल है। मानकों की अनदेखी मिलने पर संबंधित बिल्डरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। केडीए सचिव एवं कमेटी अध्यक्ष अभय पांडेय के मुताबिक जांच की शुरुआत राधिका अपार्टमेंट वाले क्षेत्र से होगी। पहले ऐसे भवनों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद स्थलीय निरीक्षण कर खामियों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। केडीए की टीम प्रारंभिक स्तर पर 12 से अधिक अवैध निर्माणों को चिह्नित कर चुकी है। बैठक में तय हुआ कि स्वीकृत नक्शे से हटकर निर्माण करने और अतिरिक्त अवैध निर्माण कराने वाले बिल्डर भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने के साथ अन्य वैधानिक कदम उठाए जा सकते हैं। जांच के दौरान निर्माणाधीन इमारतों और पहले से तैयार होकर आबाद हो चुके अपार्टमेंट को अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाएगा। निर्माणाधीन भवनों में खामियां मिलने पर बिल्डरों को नोटिस देकर निर्धारित मानकों के अनुसार निर्माण कराने के निर्देश दिए जाएंगे। वहीं जिन अपार्टमेंट में परिवार रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए अलग कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसमें आग या अन्य आपात स्थिति के दौरान निवासियों को सुरक्षित बाहर निकालने, निकास मार्गों और अग्निशमन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर विशेष जोर रहेगा। (संवाद)