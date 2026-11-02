Kanpur News: त्योहारों पर स्थानीय बाजारों से खरीदारी की अपील

विज्ञापन

रविवार को जीटी रोड स्थित एक क्लब में कानपुर उद्योग व्यापार मंडल उत्तर की बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री मुकुंद स्वरूप मिश्रा ने कहा कि ऑनलाइन कारोबार के बढ़ते प्रभाव से छोटे दुकानदारों और पारंपरिक बाजारों के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं। ग्राहकों को स्थानीय व्यापारियों से खरीदारी और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए।जिलाध्यक्ष सुनील बजाज ने त्योहार और वैवाहिक सीजन में धरना-प्रदर्शन के कारण बाजार बंद होने पर चिंता जताई। जिला महामंत्री कृपाशंकर त्रिवेदी ने खाद्य सुरक्षा एवं जीएसटी विभाग की छापेमारी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर व्यापारी पूंजी लगाकर माल का स्टॉक रखते हैं। ऐसे में जांच के नाम पर उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बैठक में विजय पंडित, मणिकांत जैन, रामेश्वर गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, राजेंद्र शुक्ला, सुनील खन्ना, नीरज दीक्षित, प्रमोद पांडेय, राजेश गुप्ता, शरद गुप्ता और महेंद्र गुप्ता मौजूद रहे।