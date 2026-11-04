Kanpur News: जमीन बिक्री के नाम पर 25 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, प्राथमिकी

विज्ञापन

सिठऊपुरवा निवासी गंभीर सिंह ने पुलिस बताया कि उत्तरसा थाना मंगलपुर निवासी सर्वेश कुमार की सिठऊपुरवा में कुल रकबा 3.135 हेक्टेयर जमीन है। जिसे उसने 75 लाख रुपये में खरीद लेने की बात तय की थी। बात तय होने पर उसने 25 लाख रुपये विभिन्न चेकों के माध्यम से अग्रिम बयाना के तौर पर सर्वेश को दिए थे। 90 दिन में बकाया धनराशि का भुगतान कर बैनामा करवाने के लिए चार मई को सर्वेश के साथ करारनामा हुआ था। आरोप लगाया कि सर्वेश ने उससे सौदा तय करने के बाद उक्त जमीन कानपुर नगर के बर्रा-दो सेक्टर-4 निवासी जयनेंद्र सिंह, उसकी मां रमा देवी, एमआईजी 48 बर्रा-दो सेक्टर 4 कानपुर नगर निवासी अच्छे लाल, केशवपुरम आवास विकास कल्यानपुर निवासी प्रीति कनौजिया को बेच दी।अब आरोपी संजय नगर सिठऊपुरवा निवासी गवाह जगन्नाथ, सत्यम नगर पुराना शिवली रोड कानपुर नगर निवासी जगदीश नारायण के साथ मिलकर उसके रुपये हड़पना चाहता है। इसकी जानकारी होने पर उसने सर्वेश से पूछा तो उसने गाली-गलौज कर फर्जी मुकदमे में फंसाने व जान से मारने की धमकी दी। रसूलाबाद थानाध्यक्ष एसएन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।