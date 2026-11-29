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कानपुर। उर्सला अस्पताल में भर्ती अखिलेश दुबे के स्वास्थ्य में अब सुधार हो रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, अगले चार से पांच दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। हालांकि, उसके पित्त (गॉलब्लैडर) में पथरी की समस्या अभी बनी हुई है जिसका ऑपरेशन किया जाना बाकी है। बार-बार शुगर और बीपी में उतार-चढ़ाव के चलते पित्त का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते उसे 15 दिन पहले सर्जन की देखरेख में भर्ती करने के बाद अब फिर से फिजीशियन को रेफर किया गया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि अखिलेश दुबे के दांतों का इलाज किया जा चुका है। पीलिया भी 70 प्रतिशत तक ठीक हो चुकी है। फिलहाल सर्जन डॉ. प्रशांत मिश्रा इलाज कर रहे हैं। वहीं, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यदि अखिलेश दुबे पित्त की पथरी की सर्जरी कराने के लिए तैयार होता है तो ऑपरेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छुट्टी दी जाएगी। (संवाद)