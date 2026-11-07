Kanpur News: मध्यप्रदेश से युवती का शव घर लाने के बाद परिजन ने जताई अनहोनी की आशंका

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कांधी गांव निवासी हरिओम ने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री सलोनी देवी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के चंदेरा थाना क्षेत्र स्थित उपरारा गांव में अपने मामा के घर गई थी। पांच नवंबर को उसने वहां फंदे पर लटका मिला। जानकारी मिलने पर वहां परिवार के लोगों के साथ वहां पहुंचे और बेटी का शव को लेकर गांव आ गए और घटना की जानकारी पुलिस को दी। डेरापुर थानाध्यक्ष नीलेश कुमारी ने बताया कि परिजन की मांग पर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मामले में कार्रवाई मध्य प्रदेश की पुलिस की ओर से ही की जाएगी।

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डेरापुर। थाना क्षेत्र के कांधी गांव निवासी एक युवती का शव मध्य प्रदेश में मामा के घर पर फंदे पर लटका मिलने पर परिजन वहां पहुंचे। परिजन शव को लेकर शुक्रवार को गांव आए और मौत पर संदेह जताते हुए पुलिस को जानकारी दी। मौके पर आई पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है।