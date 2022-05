{"_id":"627817a5f711e8148421d95d","slug":"administration-gave-notice-to-vacate-enemy-properties-to-more-than-40-families","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी: 40 से ज्यादा परिवारों को प्रशासन ने थमाया शत्रु संपत्तियां खाली करने का नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Mon, 09 May 2022 11:58 AM IST