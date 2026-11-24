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कानपुर। गुजैनी पुलिस ने 14 वर्षीय हाईस्कूल की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में बिहार के समस्तीपुर से आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने किशोरी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने उसके बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा बढ़ाई है। फिर आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। अक्तूबर में इसी किशोरी की तलाश में बिहार जा रही पुलिस टीम भी रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। चौकी प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हुए थे। गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि बीते 22 अक्टूबर को थाना क्षेत्र से आरोपी केशव झा किशोरी को अपने साथ ले गया था। इसमें 24 अक्टूबर को किशोरी के पिता ने गुजैनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तलाश के बाद सोमवार को उसे सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी केशव झा को बिहार के समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र स्थित बथनाहा गांव से गिरफ्तार किया। किशोरी के बयान के आधार पर मामले में दुष्कर्म और नाबालिग से यौन अपराध की धाराएं बढ़ाई गईं। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। विवेचक समर सिंह ने बताया कि किशोरी की तलाश और बरामदगी के लिए पुलिस टीम 24 अक्टूबर की रात बिहार के लिए रवाना हुई थी। 25 अक्टूबर की सुबह चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। (ब्यूरो)