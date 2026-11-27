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शाहाबाद तिराहा के पास बाइक ने गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्राॅला ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से अशोक बाइक समेत सड़क पर गिर गए और ट्राले के पहिये से कुचलकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिवार में पत्नी उमा देवी और तीन बच्चे हैं। कोतवाल एसएन सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर ट्राॅला पुलिस के कब्जे में है। परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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पिहानी। रिश्ते के भांजे की शादी में शामिल होकर घर जा रहे बाइक सवार को हरदोई मार्ग पर शाहाबाद तिराहा के पास ट्रैक्टर-ट्राॅला ने कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर ट्राॅला छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राॅला को कब्जे में ले लिया है। सिरकिटिया निवासी अशोक कुमार (37) खेती करते थे। रिश्ते में भांजे लगने वाले एक शख्स की शादी में शामिल होने बृहस्पतिवार रात बरुनिया बाइक से गए थे। शादी में शामिल होकर वह रात में ही वापस घर जा रहे थे।