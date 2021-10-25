Kanpur News: ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सिपाही को नम आंखों से दी अंतिम विदाई

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रसूलाबाद थाना क्षेत्र में पीआरवी 5750 पर तैनात आरक्षी अजय प्रताप (29) शुक्रवार रात करीब नौ बजे रिया ढाबा के पास विषधन रोड पर खड़े थे। इसी दौरान रसूलाबाद की ओर से आ रहे एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। साथी पुलिसकर्मी उन्हें तत्काल सीएचसी रसूलाबाद ले गए, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।शनिवार को शव का पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस लाइन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय समेत क्षेत्राधिकारी अकबरपुर, प्रतिसार निरीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किए। पुलिस जवानों ने सलामी देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव रवाना कर दिया गया।