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कानपुर। चकेरी के काजीखेड़ा में मंगलवार दोपहर में एक घर के मंदिर में लगी आग ने कमरे को चपेट में ले लिया। कपड़े और गृहस्थी जलकर खाक हो गई। दमकल की एक गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गृहस्वामी मनोज कुमार गुप्ता चावल कारोबारी हैं। मंगलवार दोपहर घर के अंदर बने मंदिर में आग से हादसा हुआ। परिवार शोर मचाकर बाहर आ गया। जाजमऊ अग्निशमन अधिकारी मो. शमीम ने बताया कि आग बुझा दी गई है। आग में हुए नुकसान का आंकलन नहीं हो सका है। संवाद