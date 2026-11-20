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देवीपुर चौराहा ओवरब्रिज के पास बृहस्पतिवार तड़के पंचर हो जाने से खड़े डंपर में पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे डंपर के केबिन में मौजूद जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले डरहल थाना के लीरा गांव निवासी चालक गुलाम व जालौन जिले के कदौरा थाना क्षेत्र के बबीना निवासी शिवम कुमार (30) पुत्र रामबाबू गंभीर रूप से घायल होकर केबिन में फंस गए।राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को केबिन से बाहर निकाला तब तक शिवम की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने घायल गुलाम को देवीपुर सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉ. विकास कुमार ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अपराध निरीक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।