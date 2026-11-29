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कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरभि भदौरिया ने की। कार्यक्रम संयोजक बृजमोहन सिंह ने बताया कि सांस्कृतिक कुंभ के लिए 12 विद्यालयों को चार जोन में बांटा गया था। करीब दो महीने तक विद्यालयों में अलग-अलग स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों का चयन अंतिम प्रस्तुति के लिए किया गया। विज्ञापन





मंच पर बच्चों ने देवी-देवताओं के स्वरूप, धार्मिक प्रसंगों और भारतीय त्योहारों पर आधारित प्रस्तुतियां दीं। पारंपरिक वेशभूषा और संगीत के साथ बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन प्रस्तुतियों के जरिये सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना और धार्मिक आस्था का संदेश दिया गया। बृजमोहन सिंह ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना तथा उनकी प्रतिभा को मंच देना है। अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। (ब्यूरो) कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरभि भदौरिया ने की। कार्यक्रम संयोजक बृजमोहन सिंह ने बताया कि सांस्कृतिक कुंभ के लिए 12 विद्यालयों को चार जोन में बांटा गया था। करीब दो महीने तक विद्यालयों में अलग-अलग स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों का चयन अंतिम प्रस्तुति के लिए किया गया।मंच पर बच्चों ने देवी-देवताओं के स्वरूप, धार्मिक प्रसंगों और भारतीय त्योहारों पर आधारित प्रस्तुतियां दीं। पारंपरिक वेशभूषा और संगीत के साथ बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन प्रस्तुतियों के जरिये सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना और धार्मिक आस्था का संदेश दिया गया। बृजमोहन सिंह ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना तथा उनकी प्रतिभा को मंच देना है। अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। (ब्यूरो)

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कानपुर। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले के तीसरे दिन शनिवार को बृजेंद्र स्वरूप पार्क में विद्यालयों की ओर से सांस्कृतिक कुंभ का आयोजन किया गया। इसमें शहर के 12 विद्यालयों के करीब 50 बच्चों ने नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं की मनमोहक झलक पेश की। बच्चों की प्रस्तुतियों से पूरा मंच भक्ति और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर हो गया।