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परिवार न्यायालय में भरण पोषण वादों के जरिए महिलाएं आर्थिक सुरक्षा की गुहार लगाती है। हालांकि परिवार न्यायालय के आदेश और वसूली प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी तहसील स्तर से वसूली नहीं हो पा रही है। जिले की छह तहसीलों में कुल 50 प्रकरणों में 1.14 करोड़ की वसूली अटकी है। इसमें अकबरपुर में 10, भोगनीपुर में आठ, डेरापुर में 13, सिकंदरा में छह, रसूलाबाद में सात व मैथा में छह प्रकरणों में वसूली होना शेष है। इसपर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की ओर से आपत्ति जताई गई है।विपक्षियों की चल अचल संपत्ति की गहन जांच कर वसूली के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में एडीएम वित्त एवं राजस्व दुष्यंत कुमार ने बीते 18 नवंबर को सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि परिवार न्यायालय से जारी आरसी के लंबित प्रकरणों में वसूली सुनिश्चित की जाए। चल अचल संपत्ति का उल्लेख किए बिना आरसी वापस न की जाए। उन्होंने नायब तहसीलदारों को व्यक्तिगत रुचि लेते हुए लंबित वसूली के निर्देश दिए हैं।कितनी धनराशि वसूली शेषअकबरपुर तहसील में दस मामलों में 33 लाख रुपये से अधिक वसूली होना शेष है। भोगनीपुर में आठ प्रकरणों में 12 लाख से अधिक और डेरापुर में तेरह मामलों में करीब 35 लाख से अधिक की वसूली होनी है। इसी प्रकार सिकंदरा में छह प्रकरणों में 6.5 लाख रुपये, मैथा के छह मामलों में करीब 11 लाख रुपये से अधिक और रसूलाबाद के सात मामलों में 14 लाख रुपये से अधिक की वसूली लंबित है।