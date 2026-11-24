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सोमवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक में डीएम ने स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। डीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और योजनाओं की लगातार निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुष्मान वय वंदना योजना में 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 1,11,265 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस उपलब्धि के साथ कानपुर प्रदेश में पहले स्थान पर है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की समीक्षा में डीएम ने प्रत्येक गर्भवती महिला की नियमित ट्रैकिंग और स्वास्थ्य निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने बताया कि जिले में अब तक 17,29,458 आभा आईडी बनाई जा चुकी हैं। डीएम के निर्देश पर सभी चिकित्सा इकाइयों में आशा कार्यकर्ताओं के रात्रि विश्राम के लिए एक-एक कमरा भी आरक्षित किया गया है। बैठक में एसीएमओ डॉ. रमित रस्तोगी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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कानपुर। स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा में टीबी मरीजों की रिपोर्टिंग में मेडिकल स्टोरों की लापरवाही सामने आई। जनपद में फार्मेसी एप पर पंजीकृत 91 मेडिकल स्टोरों में से महज 50 ही शेड्यूल एच-1 के तहत टीबी रोधी दवाएं लेने वाले मरीजों का विवरण दर्ज कर रहे हैं। 41 मेडिकल स्टोरों की रिपोर्टिंग अब भी नहीं हो रही है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने शेष मेडिकल स्टोरों से नियमित रिपोर्टिंग कराने और अनुपालन न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।