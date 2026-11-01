Kanpur News: महिला उद्यमियों के हुनर से सजे 36 स्टॉल, उत्पादों की रही धूम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रदर्शनी का शुभारंभ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण खेत्रपाल और सुनील वैश्य की उपस्थिति में वरिष्ठ महिला उद्यमी सुचेता वाही ने फीता काटकर किया। 36 स्टॉल लगाए गए थे। जिनमें रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, कपड़े, चमड़े के उत्पाद, प्लास्टिक के सामान, गृह सज्जा और जूते-चप्पल शामिल थे।आईआईए अध्यक्ष आरके अग्रवाल ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य युवा और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना था। वहीं, महिला उद्यमी ऐश्वर्य सेठ ने बताया कि जयुपरी कॉटन, वेलवेट के बने जैकेट तैयार किए गए हैं। जिनकी कीमत 3300-3500 रुपये तक है। इसी तरह अंजू दीक्षित ने बताया कि वो अभी घर से चने की दाल, उड़द की दाल, पुदीना, पालक, बथुआ के भकोसा बनाकर सप्लाई करती हैं। बताया कि वह किचन मसाला, बूस्टर पाउडर भी तैयार करती हैं। इस मौके पर आनंद भाटिया, हर्षल अग्रवाल, विक्रांत अग्रवाल, अंजली शुक्ला, संकल्प राजपाल, अतुल जाखोटिया, शुभांग गर्ग आदि थे।