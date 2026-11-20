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विद्यालय के प्रधानाध्यापक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मार्च 2026 में ग्राम प्रधान समिउद्दीन की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इसके बाद से मध्याह्न भोजन के खाते का संचालन बंद हो गया। खाता संचालित कराने के लिए कई बार विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजकर समस्या से अवगत कराया गया लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। मजबूरी में वह 141 बच्चों के लिए प्रतिमाह अपनी जेब से खर्च कर भोजन बनवा रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि उन्होंने 15 दिन पहले ही कार्यभार संभाला है। मामले में बीएसए को पत्र भेजकर जल्द ही मध्याह्न भोजन का खाता संचालित कराने की व्यवस्था की जाएगी।

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संदलपुर। संविलयन विद्यालय संदलपुर में ग्राम प्रधान की मौत के बाद से मध्याह्न भोजन योजना का खाता संचालित नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पिछले नौ महीने से प्रधानाध्यापक अपनी जेब से रुपये खर्च कर बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनवा रहे हैं। विभागीय उदासीनता के चलते समस्या का समाधान नहीं हो सका है।