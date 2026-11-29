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निरीक्षण के दौरान डीजी हेल्थ ने परिसर की साफ-सफाई, ड्रेनेज व्यवस्था और बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरी तरह दुरुस्त करने का निर्देश दिया। अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि अस्पताल के लिए आवश्यक स्टाफ की तैनाती जल्द कर दी जाएगी। उन्होंने अस्पताल के संचालन से जुड़े पहलुओं पर अधिकारियों से चर्चा की। इसमें मुख्य रूप से अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, मरीजों के लिए लॉन्ड्री की सुविधा, कंप्यूटर व इंटरनेट कनेक्टिविटी, चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्धता तथा दवाओं की आपूर्ति के लिए जरूरी ऑनलाइन आईडी तैयार करने जैसे बिंदुओं पर मंथन किया गया। सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने बताया कि दिसंबर में शुरू किए जाने की तैयारी चल रही है। इस मौके पर एडी हेल्थ डॉ. रेनू पंत, डॉ. जी के मिश्रा, डिप्टी सीएमओ डॉ. एसपी यादव आदि मौजूद रहे।जाम में फंसने के कारण तीन घंटे देरी से पहुंचे डीजीमहानिदेशक को इस निरीक्षण के लिए दोपहर तीन बजे नौबस्ता अस्पताल पहुंचना था लेकिन वह तीन घंटे की देरी से शाम छह बजे मौके पर पहुंच सके। बताया गया कि डीजी हेल्थ दोपहर दो बजे लखनऊ से कानपुर के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में यातायात के दबाव और विशेष रूप से जाजमऊ में लगे जाम के कारण उनका काफिला काफी देर तक फंसा रहा।