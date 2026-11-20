विज्ञापन

थाना क्षेत्र के पछायपुरवा निवासी सुखवीर (22) ग्वालियर में गाड़ी चलाने का काम करते थे। वह दिवाली पर अपने घर आए हुए थे। मंगलवार शाम सात बजे वह बाइक से जिला कन्नौज के ककरहा गांव स्थित अपने मामा के घर घूमने जा रहे थे। रास्ते में सुजान सराय रोड पर वह दुकान के पास रुककर गुटखा खरीद रहे थे। इसी दौरान टेंपो ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायल युवक को मेडिकल कॉलेज तिर्वा में भर्ती कराया और परिजनों को हादसे की जानकारी दी। हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें कानपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने गुरुवार को उन्हें मृत घोषित कर दिया।सुखवीर की पत्नी शांति और दो छोटे बच्चे हैं। बड़ा बेटा प्रांशु तीन वर्ष का है, जबकि छोटा बेटा अभिषेक महज छह महीने का है। युवक की असमय मौत से पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस संबंध में थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि दुर्घटना का मामला तिर्वा कोतवाली क्षेत्र का है।