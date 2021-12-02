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नसरापुर निवासी सत्तेलाल के 40 वर्षीय पुत्र दीपक को 12 अक्तूबर को एक आवारा कुत्ते ने उंगली में काट लिया था। परिजन के मुताबिक, घटना के बाद दीपक ने एंटी-रेबीज का इंजेक्शन भी लगवाया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ समय बाद उसकी तबीयत धीरे-धीरे बिगड़ने लगी।रैबीज के लक्षण उभरने और हालत बिगड़ने पर परिजन पहले उसे एक निजी अस्पताल ले गए। वहां सुधार न होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक इलाज के बाद लखनऊ रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर लखनऊ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही दीपक की मौत हो गई।तीन बच्चों के भविष्य को लेकर परिजन चिंतितदीपक अपने निजी ट्रैक्टर को चलाकर पूरे परिवार का भरण-पोषण करता था। वह अपने पीछे दो बेटियां और एक बेटा छोड़ गया है। घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और बच्चों के भविष्य को लेकर वे बेहद चिंतित हैं।