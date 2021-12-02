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नगर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने बताया कि पति के दूसरी महिला से संबंध हैं। वह घर खर्च के लिए रुपये भी नहीं देता है, जबकि उसके चार बच्चे हैं। आरोप है कि शनिवार शाम करीब तीन बजे पति ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर घायल कर दिया। साथ ही उस पर गलत आरोप भी लगाता है।वहीं, दूसरा मामला कोतवाली क्षेत्र की नौरंगपुर चौकी के एक गांव का है। गांव निवासी महिला ने बताया कि उसके पति का चाल-चलन ठीक नहीं है। घर खर्च भी नहीं देता है। उसकी हरकतों का विरोध करने पर वह उसके साथ मारपीट करता है। कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों मामलों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)