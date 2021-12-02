Kannauj News: दो महिलाओं का आरोप, पति नहीं देते घर खर्च, करते मारपीट
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Mon, 30 Nov 2026 12:49 AM IST
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गुरसहायगंज। पति के घर खर्च के लिए रुपये न देने और दूसरी महिलाओं से संबंध रखने का विरोध करने पर महिलाओं से मारपीट के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। पीड़ित महिलाओं ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।
नगर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने बताया कि पति के दूसरी महिला से संबंध हैं। वह घर खर्च के लिए रुपये भी नहीं देता है, जबकि उसके चार बच्चे हैं। आरोप है कि शनिवार शाम करीब तीन बजे पति ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर घायल कर दिया। साथ ही उस पर गलत आरोप भी लगाता है।
वहीं, दूसरा मामला कोतवाली क्षेत्र की नौरंगपुर चौकी के एक गांव का है। गांव निवासी महिला ने बताया कि उसके पति का चाल-चलन ठीक नहीं है। घर खर्च भी नहीं देता है। उसकी हरकतों का विरोध करने पर वह उसके साथ मारपीट करता है। कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों मामलों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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नगर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने बताया कि पति के दूसरी महिला से संबंध हैं। वह घर खर्च के लिए रुपये भी नहीं देता है, जबकि उसके चार बच्चे हैं। आरोप है कि शनिवार शाम करीब तीन बजे पति ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर घायल कर दिया। साथ ही उस पर गलत आरोप भी लगाता है।
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वहीं, दूसरा मामला कोतवाली क्षेत्र की नौरंगपुर चौकी के एक गांव का है। गांव निवासी महिला ने बताया कि उसके पति का चाल-चलन ठीक नहीं है। घर खर्च भी नहीं देता है। उसकी हरकतों का विरोध करने पर वह उसके साथ मारपीट करता है। कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों मामलों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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