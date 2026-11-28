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एसपी विनोद कुमार ने निरीक्षक दिलीप कुमार बिंद को पुलिस लाइन से यूपी-112 का प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है। निरीक्षक धीरेंद्र सिंह को पुलिस लाइन से थाना तालग्राम का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। यातायात उपनिरीक्षक रजनेश कुमार को जिले का यातायात प्रभारी बनाया गया है। विज्ञापन

एसपी ने बताया कि जिले से कई इंस्पेक्टर गैर जनपद चले गए हैं। उनकी जगह पर नई तैनाती की जा रही है। जिले की कानून-व्यवस्था मजबूत तथा अपराध नियंत्रण के लिए सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। एसपी विनोद कुमार ने निरीक्षक दिलीप कुमार बिंद को पुलिस लाइन से यूपी-112 का प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है। निरीक्षक धीरेंद्र सिंह को पुलिस लाइन से थाना तालग्राम का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। यातायात उपनिरीक्षक रजनेश कुमार को जिले का यातायात प्रभारी बनाया गया है।एसपी ने बताया कि जिले से कई इंस्पेक्टर गैर जनपद चले गए हैं। उनकी जगह पर नई तैनाती की जा रही है। जिले की कानून-व्यवस्था मजबूत तथा अपराध नियंत्रण के लिए सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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कन्नौज। एसपी ने जिले के कई थानों में फेरबदल किया है। यातायात निरीक्षक रविशंकर त्रिपाठी को तिर्वा कोतवाल बनाया गया है। गैर जनपद से स्थानांतरित होकर आए इंस्पेक्टर मुकेश बाबू चौहान को सदर कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई। वहीं, फर्रुखाबाद से आए एसओजी प्रभारी अमित गंगवार को इत्रनगरी में भी यही जिम्मेदारी सौंपी गई है।