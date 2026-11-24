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शाम को दीपों की रोशनी और गंगा आरती से घाट का नजारा भक्तिमय होगा। प्रशासन को पर्व पर 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान-पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के चलते जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेवी घाट सहित अन्य गंगा घाटों पर पहुंचेंगे। श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के बाद मां गंगा की पूजा-अर्चना करेंगे और दीपदान भी करेंगे। कई श्रद्धालु परिवार के साथ घाट पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। पर्व पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।रोशनी से सजाया जाएगा महादेवी घाटकार्तिक पूर्णिमा पर महादेवी घाट को आकर्षक रोशनी से सजाने की तैयारी की गई है। घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक आयोजन को देखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। सुबह स्नान के बाद पूजा-पाठ और शाम को गंगा आरती का आयोजन होगा। दीपदान के दौरान घाट पर दीपों की कतारें श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगी।महादेवी घाट जाने वाले वाहनों का रूट डायवर्टकार्तिक पूर्णिमा पर महादेवी घाट पर गंगा स्नान के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। यह व्यवस्था 23 नवंबर की रात आठ बजे से 24 नवंबर को कार्यक्रम समाप्त होने तक लागू रहेगी। यातायात सीओ शिल्पा वर्मा ने बताया कि कन्नौज से हरदोई जाने वाले वाहनों को हरदोई मोड़ से कानपुर रोड की ओर भेजा जाएगा। वाहन अरौल कट से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे होकर हरदोई, उन्नाव और लखनऊ जा सकेंगे। हरदोई और बिलग्राम की ओर से आने वाले वाहनों को बाहरी मार्गों से निकाला जाएगा। घाट और प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की जाएगी। श्रद्धालुओं से निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़े करने की अपील की गई है। कंट्रोल रूम, प्रकाश व्यवस्था और पार्किंग का भी जायजा लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं।