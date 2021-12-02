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मंगलवार को नगर के प्राचीन मंशेश्वरनाथ मंदिर में पालकी को फूल-मालाओं से सजाया गया था। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने साथ शालिग्राम भगवान व लड्डू गोपाल को लेकर आईं। पंडित प्रशांतानंद व पालिकाध्यक्ष मनोज दुबे के साथ अनुज गुप्ता जॉनी ने निष्ठापूर्वक शालिग्राम को पालकी में बैठाया। उसके बाद बैंडबाजों की धुनों के साथ बरात ने प्रस्थान किया। मोहल्ला बनवारी नगर होते हुए गंगेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंची, जहां बरात का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया।डाकघर के पास पिंकी गुप्ता, करुणा शंकर गुप्ता, पुराने सौरिख बस स्टॉप के सामने डॉ. कमला सिंह, डॉ. राहुल सिंह तथा डॉ. प्रदीप सिंह ने तथा मोहल्ला बनवारी नगर में राहुल मिश्रा व माधव शुक्ला ने बरात पर पुष्प वर्षा का स्वागत किया। गंगेश्वरनाथ मंदिर पहुंचने पर महंत प्रेमगिरि महाराज ने बरात की अगवानी की। मां गायत्री यज्ञशाला में पंडित प्रशांतानंद तिवारी ने वेद मंत्रों के साथ तुलसी-शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया।महिलाओं ने मंगलगीतों के साथ भांवर गीत गाए। कन्यादान की रस्म पूरी होने के बाद में भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान मयंक तिवारी, पप्पू बाजपेयी, मंजू दुबे, हीरा दीक्षित, रजनी दुबे, लक्ष्मी व कोमल समेत कई लोग मौजूद रहे।