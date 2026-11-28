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दिन में धूप निकलने के बावजूद सुबह और शाम ठंड का असर बढ़ जाता है। तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण लोग सर्दी, खांसी और वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में मेडिसिन और बाल रोग विभाग में ऐसे मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।कई मरीजों को खांसी-जुकाम के साथ तेज बुखार और बदन दर्द की शिकायत भी हो रही है। मौसम में बदलाव के बीच चिकित्सक विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर चितवन व डॉ. सलमान का कहना है कि सुबह और शाम गर्म कपड़े पहनकर ही घर से निकलें। ठंडी चीजों के सेवन से बचें और खानपान में लापरवाही न बरतें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।बुखार, खांसी या जुकाम होने पर खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लें। चिकित्सकों ने साफ-सफाई रखने, पर्याप्त पानी पीने और संक्रमण से बचाव के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहने की अपील की है।