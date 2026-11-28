Kannauj News: मौसम में हो रहे बदलाव से खांसी-जुकाम और बुखार के मरीज बढ़े
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Sat, 28 Nov 2026 01:33 AM IST
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कन्नौज। मौसम में बदलाव और सर्दी बढ़ने के साथ ही मौसमी बीमारियों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। खांसी, जुकाम, बुखार और गले में खराश से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के कक्ष के बाहर मरीजों की भीड़ लगी रहती है। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट के कारण बच्चों और बुजुर्गों को अधिक परेशानी हो रही है।
दिन में धूप निकलने के बावजूद सुबह और शाम ठंड का असर बढ़ जाता है। तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण लोग सर्दी, खांसी और वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में मेडिसिन और बाल रोग विभाग में ऐसे मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।
कई मरीजों को खांसी-जुकाम के साथ तेज बुखार और बदन दर्द की शिकायत भी हो रही है। मौसम में बदलाव के बीच चिकित्सक विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर चितवन व डॉ. सलमान का कहना है कि सुबह और शाम गर्म कपड़े पहनकर ही घर से निकलें। ठंडी चीजों के सेवन से बचें और खानपान में लापरवाही न बरतें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
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बुखार, खांसी या जुकाम होने पर खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लें। चिकित्सकों ने साफ-सफाई रखने, पर्याप्त पानी पीने और संक्रमण से बचाव के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहने की अपील की है।
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दिन में धूप निकलने के बावजूद सुबह और शाम ठंड का असर बढ़ जाता है। तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण लोग सर्दी, खांसी और वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में मेडिसिन और बाल रोग विभाग में ऐसे मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।
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कई मरीजों को खांसी-जुकाम के साथ तेज बुखार और बदन दर्द की शिकायत भी हो रही है। मौसम में बदलाव के बीच चिकित्सक विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर चितवन व डॉ. सलमान का कहना है कि सुबह और शाम गर्म कपड़े पहनकर ही घर से निकलें। ठंडी चीजों के सेवन से बचें और खानपान में लापरवाही न बरतें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
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बुखार, खांसी या जुकाम होने पर खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लें। चिकित्सकों ने साफ-सफाई रखने, पर्याप्त पानी पीने और संक्रमण से बचाव के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहने की अपील की है।