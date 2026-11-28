Kannauj News: कायाकल्प टीम ने जिला अस्पताल के कोने-कोने का किया निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Sat, 28 Nov 2026 01:38 AM IST
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कन्नौज। शासन स्तर से आई कायाकल्प टीम ने जिला अस्पताल का भ्रमण कर मरीजों से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। टीम ने अस्पताल के वार्डों से लेकर शौचालयों, ओपीडी, इमरजेंसी, दवा वितरण केंद्र, पैथोलॉजी और परिसर के कोने-कोने का निरीक्षण किया।
टीम ने सिर्फ कागजी दावों पर भरोसा नहीं किया बल्कि मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की हकीकत जानी और मरीजों से भी सीधे संवाद किया। टीम में शामिल कानपुर से डॉ. फिरोज और कानपुर देहात से डॉ. दिलीप वर्मा ने अस्पताल में साफ-सफाई की स्थिति, बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाएं, वार्डों की स्थिति, रिकॉर्ड संधारण और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया।
इमरजेंसी में मेडिकल वेस्ट खुले में मिला, जिसे बंद रखने का आदेश दिया। कई स्थानों पर टीम ने व्यवस्थाओं को करीब से देखा और संबंधित कर्मचारियों से जानकारी भी ली।
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इनसेट
अलर्ट मोड में रहा अस्पताल प्रशासन
निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दिया। वार्डों में भर्ती मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं, साफ-सफाई और उपचार व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई। टीम ने अस्पताल परिसर की स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण व्यवस्था और मरीजों के लिए बनाए गए इंतजामों का भी आकलन किया।
इनसेट
शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट
टीम में शामिल कानपुर से डॉ. फिरोज और कानपुर देहात से डॉ. दिलीप वर्मा ने कहा कि किए गए मूल्यांकन की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर अस्पताल को अंक दिए जाएंगे।
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कायाकल्प योजना का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को बढ़ावा देना है। इसी के तहत अस्पतालों का समय-समय पर मूल्यांकन कराया जाता है। जिला अस्पताल प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार बेहतर व्यवस्थाओं और स्वच्छता के आधार पर अस्पताल कायाकल्प अवार्ड की दौड़ में मजबूत स्थान बना सकेगा।
-डॉ. जीएन द्विवेदी, सीएमएस
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टीम ने सिर्फ कागजी दावों पर भरोसा नहीं किया बल्कि मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की हकीकत जानी और मरीजों से भी सीधे संवाद किया। टीम में शामिल कानपुर से डॉ. फिरोज और कानपुर देहात से डॉ. दिलीप वर्मा ने अस्पताल में साफ-सफाई की स्थिति, बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाएं, वार्डों की स्थिति, रिकॉर्ड संधारण और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया।
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इमरजेंसी में मेडिकल वेस्ट खुले में मिला, जिसे बंद रखने का आदेश दिया। कई स्थानों पर टीम ने व्यवस्थाओं को करीब से देखा और संबंधित कर्मचारियों से जानकारी भी ली।
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अलर्ट मोड में रहा अस्पताल प्रशासन
निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दिया। वार्डों में भर्ती मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं, साफ-सफाई और उपचार व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई। टीम ने अस्पताल परिसर की स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण व्यवस्था और मरीजों के लिए बनाए गए इंतजामों का भी आकलन किया।
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शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट
टीम में शामिल कानपुर से डॉ. फिरोज और कानपुर देहात से डॉ. दिलीप वर्मा ने कहा कि किए गए मूल्यांकन की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर अस्पताल को अंक दिए जाएंगे।
कायाकल्प योजना का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को बढ़ावा देना है। इसी के तहत अस्पतालों का समय-समय पर मूल्यांकन कराया जाता है। जिला अस्पताल प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार बेहतर व्यवस्थाओं और स्वच्छता के आधार पर अस्पताल कायाकल्प अवार्ड की दौड़ में मजबूत स्थान बना सकेगा।
-डॉ. जीएन द्विवेदी, सीएमएस