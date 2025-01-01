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कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर में राजन रामायणी के संगीतमय सुंदरकांड पाठ से हुई। उन्होंने मधुर वाणी में भगवान श्रीराम और हनुमान जी की भक्ति से जुड़े प्रसंगों का वर्णन किया। सुंदरकांड की चौपाइयों और भजनों पर श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे नजर आए। इस दौरान जय श्रीराम और जय हनुमान के जयकारों से घाट गूंज उठा। शाम को गंगा आरती का आयोजन किया गया।सन्मार्ग संस्था की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ सनातन संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना और समाज में आध्यात्मिक चेतना जागृत करना रहा। कार्यक्रम में कानपुर से विश्व हिंदू परिषद के प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख अनुराग दुबे भी शामिल हुए।गंगा तट पर दीप जलाकर महिलाओं ने मनाई देव दीपावलीदेव दीपावली के अवसर पर महिलाओं ने मां गंगा के तट पर दीप जलाकर श्रद्धा और उल्लास के साथ पर्व मनाया। महिलाओं ने दीपों से गंगा किनारे को रोशन किया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। दीपों की जगमगाहट से घाट का नजारा आकर्षक हो गया। इस दौरान महिलाओं ने मां गंगा से परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया। दीपदान के साथ महिलाओं ने एक-दूसरे को देव दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं।