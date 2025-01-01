कन्नौज। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ठठिया क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 209 के पास पीली पट्टी में खड़ी स्कूली बस हादसे में यूपीडा के गश्ती दल व एंबुलेंस सेवा पर लापरवाही का आरोप है। जिम्मेदार दावा करते हैं कि ठठिया मंडी कट के समीप किलोमीटर संख्या 205 पर हर समय एक एंबुलेंस और एक यूपीडा वाहन मौजूद रहता है लेकिन एंबुलेंस को चार किलोमीटर का सफर तय करने में 52 मिनट लग गए थे। शिक्षक भूपेंद्र की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया कि हादसा करीब 5:15 बजे पर हुआ था। वहीं छह बजे के बाद अस्पताल मरीज पहुंचे। पीड़ितों के अनुसार एंबुलेंस छह बजे पहुंची। वहीं इस मामले में यूपीडा व पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई भी स्पष्ट समय की बात नहीं बताई गई है। मंगलवार को स्कूली बस में ट्रक की टक्कर से चार छात्रों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 30 घायल हो गए थे। हादसे के पीछे बस का नो पार्किंग एरिया में खड़ा होना मुख्य वजह माना जा रहा है, जबकि दावा किया जाता है कि एक्सप्रेसवे पर गश्ती दल द्वारा लगातार वाहनों की निगरानी की जाती है, ताकि कोई वाहन नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ा न होने पाए। इसके बावजूद बस नो-पार्किंग एरिया में कैसे खड़ी थी, इसके पीछे यूपीडा के गश्ती दल की लापरवाही सामने आ रही है। इसी घटनास्थल के आसपास पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं, इसके बाद भी यूपीडा अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा चार छात्रों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। हादसे के दूसरे दिन बुधवार को भी अवैध पार्किंग पर कोई सख्ती नजर नहीं आई। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फगुहा भट्ठा के पास ट्रक नो पार्किंग में खड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं एक बस चालक यात्रियों को बैठा रहा है।

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