विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उपकेंद्रों का निर्माण होने से ग्रामीणों को गांव के पास ही प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण, सामान्य बीमारियों का इलाज और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम उपकेंद्रों से ही संचालित होंगे। इससे लोगों को छोटे इलाज के लिए जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं जाना पड़ेगा। समय और धन दोनों की बचत होगी।जिला पंचायत द्वारा गूरा व सिंहपुर में उपकेंद्र निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही वहां निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। शेष नौ उपकेंद्रों के लिए भी भूमि चिह्नांकन का कार्य पूरा हो गया है। उनकी टेंडर प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है, ताकि तय समय में निर्माण पूरा कराया जा सके।उपकेंद्रों में आवश्यक कक्ष, शौचालय, पानी और बिजली की व्यवस्था भी कराई जाएगी। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी हरमीक सिंह ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी उपकेंद्रों का निर्माण समय से पूरा कराया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सके।