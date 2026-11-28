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हैरानी की बात यह है कि लाभार्थियों को ऋण संबंधी जानकारी और फाइलों की स्थिति जानने के लिए बैंक शाखाओं के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कहीं दस्तावेज की कमी बताकर तो कहीं प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कराकर आवेदकों को वापस किया जा रहा है। इससे योजना का लाभ लेने में अनावश्यक देरी हो रही है। कई आवेदक वेंडर से संपर्क करने के बाद भी बैंक से ऋण स्वीकृति नहीं मिलने के कारण आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं।वहीं, जिले में अब तक 3642 घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इसके बावजूद सैकड़ों आवेदन लंबित रहना बैंकिंग व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। अक्तूबर में करीब 550 ऋण प्रकरण लंबित थे, जो नवंबर में घटकर 411 हुए हैं। यानी सुधार के बावजूद बड़ी संख्या में आवेदक अभी इंतजार कर रहे हैं।लंबित मामलों का असर सीएम डैशबोर्ड पर जिले की रैंकिंग पर भी पड़ रहा है। परियोजना निदेशक डीआरडीए एवं नेडा के परियोजना अधिकारी राम औतार सिंह ने जिला अग्रणी प्रबंधक से वार्ता कर सभी लंबित पत्रावलियों का जल्द निस्तारण कराने को कहा है। अब देखना यह है कि बैंक कब तक इन फाइलों को मंजूरी देकर लाभार्थियों को राहत देते हैं।एक महीने में 139 फाइलें घटीं, फिर भी लंबितअक्तूबर में जिले के बैंकों में करीब 550 ऋण प्रकरण लंबित थे। नवंबर में इनकी संख्या घटकर 411 रह गई। एक महीने में 139 फाइलों का निपटारा हुआ, लेकिन अब भी सैकड़ों आवेदक बैंक की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।3642 घरों पर लगे सोलर प्लांटयोजना के तहत जिले में अब तक 3642 घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद बैंक में अटकी ऋण पत्रावलियां नए लाभार्थियों के लिए परेशानी बनी हुई हैं।