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समधन चौकी प्रभारी सूर्य प्रकाश उपाध्याय सिपाही आदेश कुमार व सत्यप्रकाश सिंह के साथ बृहस्पतिवार को मोहल्ला गर्दाबाद में एक लड़ाई-झगड़े के विवाद की जांच करने गए थे। उसी समय आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों, लोहे की रॉड और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया था। घटना के बाद से ही आरोपी भागे हुए हैं। शुक्रवार को जब पुलिस टीम मोहल्ले में पहुंची तो आरोपियों के घरों पर ताले लटके मिले। गलियों में लोग दबी जुबान में भी कुछ बोलने को तैयार नहीं थे।कोतवाली प्रभारी ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस टीम सहित तीन टीमें लगाई गई हैं। पुलिस मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और रिश्तेदारों के ठिकानों की जांच कर रही है। विवेचना अधिकारी विकल्प चतुर्वेदी ने बताया कि घटना में शामिल अन्य महिला-पुरुषों की भी पहचान की जा रही है। मामले से संबंधित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।इनसेटदुकान पर चस्पा हुआ नोटिसछिबरामऊ उपजिलाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी के निर्देश पर नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी दिव्या गुप्ता ने मुख्य आरोपी दिलशाद उर्फ तौला की नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित स्वीट हाउस की दुकान पर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा कराया है। नोटिस में तीन दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश है। समय पर अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।पुलिस टीम पर हमला करने वालों को चिह्नित कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन और सर्विलांस टीम को लगाया गया है। टीमें संभावित स्थानों पर दबिश दे रही हैं। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।-विनोद कुमार, पुलिस अधीक्षक