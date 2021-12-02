विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जैसे ही नेहा त्रिपाठी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनने की चर्चा तेज हुई, समर्थकों ने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया मंचों पर बधाई संदेश पोस्ट करने शुरू कर दिए। हालांकि, कुछ ही देर बाद जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया की ओर से स्थिति स्पष्ट करने वाली पोस्ट सामने आई, जिसके बाद समर्थकों को अपनी पुरानी पोस्ट डिलीट करनी पड़ीं।इस पूरे घटनाक्रम पर जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया का कहना है कि सूची में कंप्यूटर की त्रुटि के चलते नेहा त्रिपाठी का नाम दर्ज हो गया था, जबकि उस स्थान पर फतेहपुर की नेहा त्रिवेदी का नाम आना था। इसी आधार पर बाद में संशोधित सूची जारी की गई।नेहा त्रिपाठी का पलटवारनेहा त्रिपाठी ने इसे महज तकनीकी गलती मानने से इन्कार करते हुए अपने खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा और मोना शुक्ला द्वारा अपने आधिकारिक अकाउंट से साझा की गई सूची में उनका नाम शामिल था। बाद में संशोधित सूची किसने जारी की, यह जांच का विषय है। नेहा त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात कर पूरा घटनाक्रम रखा और कथित षड्यंत्र की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।वर्जननेहा त्रिपाठी का नाम सूची में नेहा त्रिवेदी की जगह कंप्यूटर में गलती से लिख दिया गया था। बाद में संशोधित सूची जारी की गई, जिसमें उनका नाम नहीं था।-वीर सिंह भदौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष