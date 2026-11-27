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फिटनेस अवधि बीतने के बाद भी कई वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन वाहनों में न तो सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है और न ही समय पर जांच कराई जा रही है। स्कूली वाहनों में स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी, जीपीएस, फायर एक्सटिंग्विशर और प्रशिक्षित चालक-परिचालक होना अनिवार्य है, लेकिन अनफिट वाहनों में इन मानकों की अनदेखी की आशंका सबसे ज्यादा है।विभाग का कहना है कि ऐसे वाहनों को चिह्नित कर नोटिस दिया गया है। चिंता की बात यह है कि सिर्फ स्कूली वाहन ही नहीं, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन भी अनफिट हो चुके हैं। जिले में 13 एंबुलेंस, तीन पुलिस वाहन और एक फायर सर्विस वाहन भी कागजों में अनफिट हैं। यानी जो वाहन लोगों की जान बचाने के लिए दौड़ते हैं, वही खुद हादसे को आमंत्रण दे रहे हैं। किसी आपात स्थिति में इन वाहनों के बीच रास्ते में खराब होने का खतरा बना हुआ है।बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहींअभिभावकों का कहना है कि सिर्फ नोटिस और पत्राचार से काम नहीं चलेगा। अनफिट वाहनों को तुरंत सीज किया जाए और स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई हो। प्रशासन को अभियान चलाकर सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट और चालक के लाइसेंस की जांच करनी चाहिए, ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।फिटनेस न कराने वाले अधिकतर स्कूली वाहन संचालन से बाहर हैं, कंडम हो चुके हैं। सभी वाहन स्वामियों को नोटिस दिया गया है। पंजीयन रद्दीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सरकारी वाहनों की फिटनेस कराने के लिए संबंधित विभागों से पत्राचार किया जा रहा है।-इज्या तिवारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी