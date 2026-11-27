जान से खिलवाड़ : 31 स्कूली वाहन अनफिट, हादसे का खतरा
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Fri, 27 Nov 2026 01:01 AM IST
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कन्नौज। बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाले वाहनों की सुरक्षा भी अब सवालों के घेरे में है। जिले में 31 स्कूली वाहनों की फिटनेस अवधि बीत चुकी है। इसके बावजूद इनके संचालन पर रोक नहीं लग पा रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इनमें से अधिकतर वाहन कंडम हो चुके हैं, लेकिन पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। ऐसे में अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए।
फिटनेस अवधि बीतने के बाद भी कई वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन वाहनों में न तो सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है और न ही समय पर जांच कराई जा रही है। स्कूली वाहनों में स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी, जीपीएस, फायर एक्सटिंग्विशर और प्रशिक्षित चालक-परिचालक होना अनिवार्य है, लेकिन अनफिट वाहनों में इन मानकों की अनदेखी की आशंका सबसे ज्यादा है।
विभाग का कहना है कि ऐसे वाहनों को चिह्नित कर नोटिस दिया गया है। चिंता की बात यह है कि सिर्फ स्कूली वाहन ही नहीं, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन भी अनफिट हो चुके हैं। जिले में 13 एंबुलेंस, तीन पुलिस वाहन और एक फायर सर्विस वाहन भी कागजों में अनफिट हैं। यानी जो वाहन लोगों की जान बचाने के लिए दौड़ते हैं, वही खुद हादसे को आमंत्रण दे रहे हैं। किसी आपात स्थिति में इन वाहनों के बीच रास्ते में खराब होने का खतरा बना हुआ है।
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बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं
अभिभावकों का कहना है कि सिर्फ नोटिस और पत्राचार से काम नहीं चलेगा। अनफिट वाहनों को तुरंत सीज किया जाए और स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई हो। प्रशासन को अभियान चलाकर सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट और चालक के लाइसेंस की जांच करनी चाहिए, ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
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फिटनेस न कराने वाले अधिकतर स्कूली वाहन संचालन से बाहर हैं, कंडम हो चुके हैं। सभी वाहन स्वामियों को नोटिस दिया गया है। पंजीयन रद्दीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सरकारी वाहनों की फिटनेस कराने के लिए संबंधित विभागों से पत्राचार किया जा रहा है।
-इज्या तिवारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
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फिटनेस अवधि बीतने के बाद भी कई वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन वाहनों में न तो सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है और न ही समय पर जांच कराई जा रही है। स्कूली वाहनों में स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी, जीपीएस, फायर एक्सटिंग्विशर और प्रशिक्षित चालक-परिचालक होना अनिवार्य है, लेकिन अनफिट वाहनों में इन मानकों की अनदेखी की आशंका सबसे ज्यादा है।
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विभाग का कहना है कि ऐसे वाहनों को चिह्नित कर नोटिस दिया गया है। चिंता की बात यह है कि सिर्फ स्कूली वाहन ही नहीं, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन भी अनफिट हो चुके हैं। जिले में 13 एंबुलेंस, तीन पुलिस वाहन और एक फायर सर्विस वाहन भी कागजों में अनफिट हैं। यानी जो वाहन लोगों की जान बचाने के लिए दौड़ते हैं, वही खुद हादसे को आमंत्रण दे रहे हैं। किसी आपात स्थिति में इन वाहनों के बीच रास्ते में खराब होने का खतरा बना हुआ है।
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बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं
अभिभावकों का कहना है कि सिर्फ नोटिस और पत्राचार से काम नहीं चलेगा। अनफिट वाहनों को तुरंत सीज किया जाए और स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई हो। प्रशासन को अभियान चलाकर सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट और चालक के लाइसेंस की जांच करनी चाहिए, ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
फिटनेस न कराने वाले अधिकतर स्कूली वाहन संचालन से बाहर हैं, कंडम हो चुके हैं। सभी वाहन स्वामियों को नोटिस दिया गया है। पंजीयन रद्दीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सरकारी वाहनों की फिटनेस कराने के लिए संबंधित विभागों से पत्राचार किया जा रहा है।
-इज्या तिवारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी