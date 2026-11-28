Kannauj News: कार्यकर्ता संगठन की रीढ़, सरकार की योजनाएं जन-जन तक पहुंचाएं
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Sat, 28 Nov 2026 01:41 AM IST
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कन्नौज। भाजपा के कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय सह प्रभारी एवं झारखंड के संगठन महामंत्री पवन सहाय ने बृहस्पतिवार को जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक की। इसमें पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।
सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। पवन सहाय ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं। उन्होंने सभी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने और केंद्र-प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय और जनता से निरंतर संवाद बनाए रखने को कहा। बैठक में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, जिला प्रभारी रूपेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। (संवाद)
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सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। पवन सहाय ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं। उन्होंने सभी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने और केंद्र-प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया।
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उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय और जनता से निरंतर संवाद बनाए रखने को कहा। बैठक में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, जिला प्रभारी रूपेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। (संवाद)
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