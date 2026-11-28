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सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। पवन सहाय ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं। उन्होंने सभी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने और केंद्र-प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया।उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय और जनता से निरंतर संवाद बनाए रखने को कहा। बैठक में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, जिला प्रभारी रूपेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। (संवाद)