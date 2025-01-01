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ग्राम पंचायत भुड़हा के मजरा नंदेपुरवा में करीब दो सप्ताह से संक्रामक बुखार फैला है। इसकी चपेट में आकर 20 बच्चे, युवा, महिलाएं और वृद्ध बीमार हैं। गांव के नर सिंह, विमलेश कुमार, इंद्रपाल सिंह, शिवसिंह कुशवाहा समेत अन्य लोगों ने बताया कि करीब दो सप्ताह से हर घर में एक से दो लोग बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को कई बार जानकारी दी गई, लेकिन कोई सरकारी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली।मजबूरी में झोलाछाप से उपचार करा रहे हैं। इससे गरीब ग्रामीणों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है और सही उपचार न मिलने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं, ग्राम प्रशासक राजेश कुमार ने मुख्य चिकित्साधिकारी से गांव में स्वास्थ्य टीम भेजकर शिविर लगाने की मांग की है।तालग्राम सीएचसी प्रभारी डॉ. कुमारिल मैत्रेय ने बताया कि नंदेपुरवा में संक्रामक बुखार फैलने की जानकारी मिली है। गांव में स्वास्थ्य टीम भेजकर रोगियों का परीक्षण कर दवाओं का वितरण कराया जाएगा।