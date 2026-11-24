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इंदरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पट्टी निवासी राजेंद्र सिंह यादव और रामऔतार यादव के बीच भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार को राजस्व विभाग टीम ने गांव पहुंचकर विवादित भूमि की पैमाइश की थी। इसके बाद राजेंद्र सिंह को भूमि पर कब्जा दिला दिया गया था। सोमवार को राजेंद्र सिंह कब्जे वाली भूमि पर मवेशी बांध रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों से कहासुनी हो गई। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने रघुराज सिंह और पप्पी देवी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। पिटाई में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। थानाध्यक्ष विनोद कश्यप ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है। परिजनों का कहना है कि इलाज के बाद प्रार्थना पत्र देंगे। तहरीर मिलने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।

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तिर्वा। भूमि पर कब्जा दिलाने के बाद सोमवार को दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बाद एक पक्ष के लोगों ने मां-बेटे को लाठी-डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। परिजनों ने दोनों घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।