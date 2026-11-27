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बस दिल्ली से गाजीपुर जा रही थी। यात्रियों के अनुसार सुबह करीब 4:30 बजे वाराणसी निवासी स्लीपर बस में चालक गोविंद पांडेय को अचानक झपकी आ गई। इससे बस कोतवाली की चौकी पचोर क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 184.6 पर बेकाबू होकर आगे चल रहे कंटेनर में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के अगले हिस्से में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। बस में करीब 40 लोग सवार थे। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया।हादसे में चंदौली के मोहरा प्रकाश निवासी अखिलेश (19), फिरोज अंसारी (34), फिरोज का आठ वर्षीय बेटा हुसैन और गाजीपुर निवासी श्रीनाथ पाल (32) समेत पांच लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही सीओ कुलवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया। हादसे के बाद कंटेनर चालक वाहन लेकर भाग निकला।घायलों को एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। तीन घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें कानपुर रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पुष्पेंद्र सिंह ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। पुलिस व यूपीडा कर्मियों ने क्षतिग्रस्त बस को किनारे कराकर यातायात सुचारु कराया। सीओ कुलवीर सिंह ने बताया कि कंटेनर व चालक की तलाश कर मामले में कार्रवाई की जा रही है।