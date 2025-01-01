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कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष धार्मिक महत्व होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह सूर्योदय से पहले ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। हर-हर गंगे और हर-हर महादेव के जयकारों से गंगा तट गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद गंगा मैया की पूजा की और दीपदान भी किया। घाटों पर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की भी अच्छी खासी भीड़ रही।श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव और अन्य देवी-देवताओं के दर्शन किए। वहीं, कई लोगों ने गरीबों को भोजन, वस्त्र और अन्य सामग्री वितरित की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहे। पूरे दिन गंगा घाटों पर धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा।गंगा घाटों पर उमड़ी आस्था, श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकीगुगरापुर। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर मंगलवार को क्षेत्र के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही स्नानार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। स्नान के बाद मंदिरों में पूजा-अर्चना की और जरूरतमंदों को दान देकर पुण्य कमाया। घाटों पर दिनभर हर-हर गंगे के जयघोष गूंजते रहे। पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया।डीआईजी और एसपी ने गंगा घाटों का किया निरीक्षणकार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट रहे। मंगलवार को डीआईजी कानपुर परिक्षेत्र यमुना प्रसाद और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने महादेवी गंगा घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने घाटों पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्कता बरतने और श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए। भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए पुलिस बल मुस्तैद रहा।