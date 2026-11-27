विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विश्वात्मा ने 15 सूत्री पुनर्जागरण सुधार कार्यक्रम लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि बेरोजगारों को नौकरी मिलने तक प्राकृतिक संसाधनों और मशीनों से पैदा संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जरूरत बताई। विश्वात्मा ने सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर करने के लिए व्यापक सुधारों को आवश्यक बताया। उन्होंने परिवार संस्था, भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों की रक्षा के साथ आरक्षण व्यवस्था में सुधार को समय की मांग कहा।अधिवक्ताओं से अपीलविश्वात्मा ने वैश्विक स्तर पर शांति और कानून का शासन स्थापित करने के सुझाव भी दिए। उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे केवल न्यायिक कार्यों तक सीमित न रहें। उन्हें सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह राठौर, चंद्रजीत यादव और शिवनाथ सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।